Gioventù Nazionale Calabria soddisfatta per la nomina di Wanda Ferro Sottosegretario al Ministero dell’Interno

La nota del movimento giovanile di Gioventù Nazionale Calabria

“Gioventù Nazionale Calabria è entusiasta di porgere le sue più sentite congratulazioni ed un grosso in bocca al lupo alla neo eletta sottosegretaria al Ministero dell’Interno On. Wanda Ferro, coordinatrice di FdI Calabria. Una sfida entusiasmante con una visione di prospettiva a carattere identitario e una caratura di primo piano nel ministero deputato alla sicurezza pubblica”. Lo affermano in una nota i ragazzi di Gioventù Nazionale Calabria.

“La prestigiosa nomina di Wanda Ferro è un premio alla sua coerenza, alle sue capacità ed è motivo di soddisfazione ed esempio per tutti noi, giovani militanti calabresi, per il Sud e per la nostra Nazione. Come deputato e coordinatore regionale calabrese ha mostrato le sue notevoli capacità che sono state motivo di apprezzamento anche da parte delle altre forze politiche. Avremo un punto di riferimento importante al governo, che sarà prezioso per i temi di competenza.” – Così il Coordinamento Regionale di GN Calabria.

“È di personalità come quella della nostra coordinatrice regionale che ha bisogno il territorio calabrese e la nostra nazione. Una testimonianza di attaccamento profondo alla propria terra e portatrice sana dei valori del nostro partito. Altrettanto determinante sarà avere una voce cosi autorevole, in sede di Governo e del Ministero che con la giusta dedizione ed il proprio operato sarà pronta a dare alla comunità calabrese e al Paese valori, energie nuove e futuro alle prossime generazioni – conclude così Giuseppe Vacalebre, Presidente Regionale Gioventù Nazionale Calabria”.

“Con l’auspicio che questo possa essere solo l’inizio di un grande percorso, auguriamo buon lavoro alla nostra Wanda Ferro e a tutta la squadra del nuovo Governo”.