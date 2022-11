29 Novembre 2022 14:48

La giovane calabrese, Dalila Procopio, arrestata venerdì a Istanbul durante un corteo femminista, sarà espulsa dalla Turchia. Lo rende noto l’associazione Mor Dayanisma facendo sapere che per lei è stato emesso anche un divieto di rientro.

Dopo essere stata portata in una caserma, la giovane catanzarese è stata trasferita in un centro di rimpatrio. Procopio si trovava ad Istanbul in Erasmus.