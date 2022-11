Giornata Mondiale della Prematurità, anche la Reggina presente: Hernani in visita allo stand di Eracle

17 Novembre 2022 22:31

“Lo splendido sorriso dei bambini, il coraggio di non arrendersi di fronte alle difficoltà, i valori più profondi che accompagnano il percorso della vita. Questo, e molto altro, nell’incontro tenutosi stasera tra l’Associazione Eracle ODV e la Reggina, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità“. E’ quanto si legge nella nota della Reggina, presente allo stand di Eracle per la Giornata Mondiale della Prematurità. “Nata nel 2011, Eracle ha l’obiettivo di promuovere una maggiore sensibilità e attenzione verso i nati prematuri e i neonati bisognosi di cure ospedaliere (ogni anno, in Italia, circa 30mila bambini nascono prematuramente).

“Una delegazione amaranto, all’interno della quale era presente il calciatore Hernani Azevedo Junior, si è recata in visita allo stand di Eracle, sito a Piazza Biagio Camagna, accolta dal Presidente Arturo Callegari e dagli altri rappresentanti dell’Associazione. Un’occasione importante per conoscere storie di vita vissuta e di volontariato, con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio alle delicate tematiche legate alla prematurità”.