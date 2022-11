Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Gioventù Nazionale Gioia Tauro: “sentitevi sicure di denunciare, Stato non abbandoni”

25 Novembre 2022 11:11

Il 25 novembre è la Gionata mondiale contro la violenza sulle donne. Come ogni anno Gioventù Nazionale Gioia Tauro è al fianco di tutte le donne che si trovano isolate in una convivenza forzata, aggravando le condizioni di pericolo nelle quali esse vivono. L’obbiettivo è contrastare una piaga che affligge ancora il 35% delle donne al mondo, promuovendo il diritto a una vita senza violenza.

“Riteniamo ancora una volta, che l’educazione assuma un ruolo centrale nella lotta a questa piaga sociale. – afferma Gioventù Nazionale Gioia Tauro in un comunicato – È necessario insegnare ai bambini il rispetto per le donne e formare le ragazze affinché possano diventare dei modelli all’interno delle rispettive comunità: ‘modelli femminili forti ed intraprendenti importanti nell’eliminazione della violenza perpetrata contro la donna’. Portiamo avanti questa campagna di sensibilizzazione lottando contro gli stereotipi di genere, alla base della violenza e delle disuguaglianze tra donne e uomini in tutti gli ambiti della vita. Vogliamo dire a tutte le donne vittime di violenza di chiedere aiuto. “Te la sei cercata “, “è colpa tua, per come eri vestita”, “lo hai fatto ingelosire, e lui giustamente ti ha picchiata”, sono espressioni che appartengono al passato, e che invece emergono drammaticamente dai report ISTAT sui ruoli di genere nell’Italia di oggi.

La nostra campagna non è volta solo alle vittime ma a che a chi ha il sospetto o conosce una vittima. Vicini e solidali con tutte le ragazze e donne che oggi giorno subiscono stupri virtuali, punta dell’iceberg di una cultura misogina che ci divide in sante e prostitute, e in entrambi i casi ci considera oggetti che si possono umiliare, abusare e trattare come merce. Sentitevi sicure di denunciare. Chiediamo allo Stato di non lasciarle sole, ma affiancarle e seguirle. Inoltre chiediamo che vengano inasprite le pene. ‘Non è colpa TUA , Non hai fatto nulla per meritare tutto Questo“.