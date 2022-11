Gioia Tauro, giornata formativa Infap dedicata a ottici e optometristi: i temi trattati

7 Novembre 2022 16:53

La sede regionale Infap di Gioia Tauro ha ospitato una giornata formativa dedicata a ottici e optometristi sulle tematiche: “le lenti per il controllo dello sviluppo Miopico” e “cosa si deve conoscere per il successo nell’uso delle lenti progressive”

Relatori dell’evento il prof Silvano Abati e il dott. Matteo Fusi dell’Accademia di Formazione in Ottica e Optometria L’incontro è stato organizzato dall’ Infap (Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale), in collaborazione con Asnali e con il patrocinio di Filab Lenti Italiane. Ad introdurre la giornata è stato il presidente Regionale Infap Calabria, l’avv. Domenico Francesco Riganò che ha rimarcato l’importanza dell’evento, sottolineando altresì come la domanda di formazione si sia tradotta in un’ampia partecipazione al seminario.

A seguire il presidente Regionale Asnali, Rosario Antipasqua, ha ribadito la necessità di rafforzare la partnership tra le PMI del settore, le Università e le istituzioni per dare risposte alle imprese. Prima dell’inizio dei lavori, infine, ha preso la parola anche il dott. Stefano Cazzola della Filab che ha ringraziato il presidente Antipasqua per l’invito e la collaborazione.