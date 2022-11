Giornata Contro la Violenza sulle Donne: organizzati eventi a Pellaro, San Leo e Bocale. Il programma

24 Novembre 2022 18:23

La Pro Loco Reggio Sud, aderendo all’iniziativa dell’associazione Culturale MelanyArt –L’Oasi Creativa, comunica che si svolgeranno 3 eventi sul territorio di Pellaro, San Leo e Bocale che fanno parte della manifestazione denominata “La COPERTA ARTINA” a sostegno della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne. Il progetto si prefigge di sensibilizzare l’opinione pubblica contro ogni forma di violenza di genere, invitando all’unione ed alla condivisione. L’intera comunità è invitata a partecipare a questa grande opera relazionale condivisa dalle donne per le donne, coinvolgendo più persone possibili, un vero e proprio patrimonio umano fatto di solidarietà coraggio e speranza. Insieme possiamo dire BASTA VIOLENZA, sostieni le donne. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

La prima giornata si svolgerà a Pellaro il 26 Novembre 2022 con una Fiaccolata per le vie del paese di Pellaro di Reggio Calabria. Di seguito il programma.

Ore 19:00 Raduno presso la parrocchia Santa Maria del Lume , Via Longitudinale, 39 – Pellaro (RC);

Ore 19:15 Momento di raccoglimento / preghiera;

Ore 19.30 circa, partenza fiaccolata per le vie del paese;

Ore 20:30 circa, conclusione fiaccolata presso la piazza Vittorio Veneto di Pellaro.

N.B: per chi volesse partecipare alla fiaccolata indossi qualcosa di Rosso ( sciarpa, foulard, cappello, guanti, ecc.) segno tangibile di sostegno alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. In caso di pioggia o mal tempo, la fiaccolata verrà rimandata il 03 dicembre 2022

La seconda giornata si svolgerà a San Leo il 27 Novembre 2022. Di seguito il programma.

Ore 10:30 Messa in suffragio delle vittime di violenza presso la parrocchia B.V. Maria “Regina della Pace”, via Nazionale San Leo 44/E –Pellaro (RC)

La terza giornata si svolgerà a Bocale presso lo stadio il 2 Dicembre 2022. Di seguito il programma.

Dalle ore 15:00 presso lo stadio “Domenico Pellicanò” di Bocale in via Campoli,2 (RC). Ospiti e personalità interverranno con le proprie testimonianze per sensibilizzare l’opinione pubblica a sostegno della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne;

Ore 17:00 Partita di calcio Femminile;

Nel corso di tale giornata si effettuerà la vendita solidale di beneficienza, attraverso un contributo simbolico alla Coperta Artina, (realizzata dalle donne dell’associazione e singole cittadine, in un metro quadrato di lana, lavorata ai ferri o all’uncinetto, (tecnica e colori a scelta) con il bordo/ giro conclusivo di colore rosso per dire NO alla Violenza sulle Donne. Ogni coperta esposta, sarà messa in vendita ad un contributo simbolico ed il ricavato verrà devoluto in beneficienza. Verranno esposte altre opere e manufatti dell’Associazione organizzatrice del progetto e la raccolta di offerte libere e volontarie a sostegno dell’iniziativa. Consegna attestati di ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto fattivamente e logisticamente l’iniziativa stessa. Presentatore della giornata allo stadio sarà Filippo Lo Presti. Ospiti d’eccezione: la signora Maria Antonietta Rositani e il Consigliere Comunale Città Metropolitana Mario Cardia. N.B.: in caso di pioggia o mal tempo, l’evento allo stadio verrà rimandato il 9 Dicembre. Per l’intera iniziativa , la partecipazione è libera e volontaria. Saranno rispettate le previste normative anti-covid19.