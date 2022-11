Giornata contro la violenza sulle donne, Frachea (FdI): “fondamentale educare i più giovani”

25 Novembre 2022 17:18

“È fondamentale insegnare ai nostri bambini e alle nostre bambine come ci si relaziona con il prossimo, a non sminuire o prevaricare mai, a relazionarsi con gli altri senza attuare violenza fisica, verbale o psicologica, ricatti, provocazioni e atteggiamenti ostili“. È quanto dichiarato in un comunicato stampa Francesca Frachea, responsabile dipartimento equità sociale e disabilità provincia di Reggio Calabria FdI.

“Porsi in modo gentile e in armonia non vuol dire essere remissivi o non reagire di fronte a dei torti. L’educazione alla “non violenza” deve avvenire in modo congiunto tra casa e scuola. Fin dall’infanzia si possono creare occasioni di confronto per educare alla non violenza. – afferma ancora Frachea – Il lavoro di sensibilizzazione e prevenzione necessario per il contrasto alla violenza maschile sulle donne e l’educazione a relazioni non violente passa per la possibilità offerta alle nuove generazioni, di riflettere su se stessi e sul rapporto con gli altri. Un altro aspetto fondamentale è poi quello di sviluppare la capacità di costruire relazioni basate sui principi di parità, equità, rispetto, inclusività, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze, così da promuovere una società in cui il libero sviluppo di ciascun individuo avvenga in accordo col perseguimento del bene collettivo. Dobbiamo ricordarci sempre che i bambini di oggi sono gli adulti di domani e saranno loro a dover gestire il mondo. Pertanto, il contesto scolastico deve predisporre occasioni educative che allenino i ragazzi al rispetto totale dell’amica, della compagna di classe, perché un domani quelle donne saranno sorelle o mogli, figlie, donne che fanno parte della loro vita“.