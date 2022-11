Gioia Tauro, il 4 novembre 1ª tappa del nuovo roadshow Forum “Verso Sud” Ambrosetti

3 Novembre 2022 12:10

Venerdì 4 novembre, presso il Medcenter Container Terminal di Gioia Tauro, la prima tappa del nuovo roadshow territoriale organizzato da The European House – Ambrosetti per la seconda edizione del Forum “Verso Sud”

Tutto pronto per la prima tappa del nuovo roadshow territoriale organizzato da The European House – Ambrosetti per la seconda edizione del Forum “Verso Sud”. L’evento si svolgerà il prossimo venerdì 4 novembre (dalle 14:30 alle 17:30) a Gioia Tauro, presso il Medcenter Container Terminal Viale Angelo Ravano 1, e sarà l’occasione per raccogliere le indicazioni dal mondo delle imprese, delle istituzioni e associazioni da includere nella ricerca che sarà presentata durante la nuova edizione del Forum “Verso Sud” a Sorrento – i prossimi 19 e 20 maggio 2023 -, con l’obiettivo di individuare le traiettorie di sviluppo del Sud Italia valorizzandone le eccellenze e potenzialità in quanto baricentro strategico per il Mediterraneo e l’Europa.

Il programma di questo primo appuntamento sarà dedicato alla Calabria e alle strategie per rilanciare la competitività del territorio e vedrà anche la partecipazione di Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria.

Il programma

14.45 – Ritrovo

Coordina

Valerio De Molli

Managing Partner e CEO, The European House – Ambrosetti

15.00 – 17.30 Introduzione e saluti

Antonio D. Testi

Amministratore Delegato, Medcenter Container Terminal – MCT

Andrea Agostinelli

Presidente, Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Il percorso della seconda edizione di Verso Sud e prime idee di contenuti del Libro Bianco: focus Calabria

Valerio De Molli

Managing Partner e CEO, The European House – Ambrosetti

L’agenda regionale per rilanciare la competitività della Calabria e

del porto nel Mediterraneo

Roberto Occhiuto

Presidente, Regione Calabria

Interventi e commenti dei partecipanti

Dibattito

Conclusioni

Valerio De Molli