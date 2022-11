Gerace ancora protagonista: paese reggino al centro del documentario di “GEO” su Rai 3

28 Novembre 2022 16:25

Le bellezze storiche, culturali, enogastronomiche e turistico attrattive della Città di Gerace sono al centro del documentario che andrà in onda domani pomeriggio all’interno della trasmissione “GEO” in onda su RAI 3. Il documentario su Gerace sarà in onda intorno alle 16.15 sulla televisione pubblica, che trasmetterà le riprese che sono state effettuate in primavera. “Siamo contenti che ancora una volta Gerace sia al centro dell’attenzione mediatica nazionale per il patrimonio artistico e culturale e per la centralità che assume a livello territoriale quale punto di riferimento turistico della Calabria e della Locride in particolare”, ha dichiarato il Vice Sindaco Rudi Lizzi che ricorda come nelle ultime settimane Gerace ha ottenuto una ribalta mediatica importante con la visita di S.A. Serenissima il Principe Alberto II di Monaco nella città nell’ambito di un più vasto programma nel territorio della Città Metropolitana.

L’Assessore Salvatore Galluzzo ha aggiunto: “La promozione del territorio continua ad essere centrale negli obiettivi dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Pezzimenti che, nel corso degli anni, ha puntato a destagionalizzare gli eventi promuovendo una serie di attrazioni di alto livello che si conciliano con un turismo nazionale e internazionale in espansione e che guarda con fiducia al futuro”.