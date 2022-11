Il gelato di Cesare in diretta tv su Sportitalia: il simpatico siparietto tra Inzaghi e Pedullà

25 Novembre 2022 11:26

Il gelato di Cesare è ovunque. Uno dei simboli storici di Reggio Calabria, è risaputo, travalica i confini della città dello Stretto. Chi arriva da fuori, per la prima volta, conosce la storia di “quel chioschetto verde” e non vede l’ora di farci un salto per assaggiare il gelato. Tra coloro che sono stati stregati dai gusti di Cesare c’è anche Pippo Inzaghi. L’allenatore della Reggina, che abita in pieno centro, quando può, con moglie e figlio, un salto lo fa. Ieri, a Sportitalia, ha ammesso però che non l’ha mai mangiato con la brioche: “solo gelato, sennò poi è troppo”, ha confessato ad Alfredo Pedullà, confermando quelle che sono le sue rigidissime scelte in fatto di alimentazione.

Ma proprio insieme ad Alfredo Pedullà, ieri sera, si è reso protagonista di un simpatico siparietto in chiusura di un’interessante intervista in cui il tecnico amaranto ed ex bomber ha parlato di presente e futuro. Col giornalista reggino, in diretta tv a Sportitalia direttamente dall’Hotel Excelsior, si è parlato anche di città dello Stretto, di buon cibo e di… Gelateria Cesare. “Pedullà ora deve andare a mangiare il gelato da Cesare”, ha scherzato Inzaghi rivolgendosi a Michele Criscitiello, presente dagli studi della tv e in collegamento coi due. “Cesare? Dove devi andare, Alfredo?”, ha scherzato il giornalista rivolgendosi al collega Pedullà, il quale ha evidenziato: “Cesare è praticamente la capitale del gelato, ce l’abbiamo qui a due passi, se vieni a Reggio non puoi non mangiare il gelato da lui”, ha chiuso Pedullà. Perché il gelato di Cesare è internazionale…