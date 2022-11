G20, è gelo fra Ucraina e Russia: la decisione di Zelensky riguardo la presenza di Putin

3 Novembre 2022 18:01

Volodymyr Zelensky e l’Ucraina non prenderanno parte al G20 in Indonesia se ci sarà Vladimir Putin

Fra Ucraina e Russia è gelo totale. Del resto, come potrebbe essere altrimenti, vista la guerra in corso. All’orizzonte nessun incontro, nessuna base sulla quale instaurare un dialogo per la pace. Il prossimo G20 in Indonesia sarebbe potuta essere un’occasione di confronto, ma Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha posto una condizione ferrea: o me, o Putin.

“La mia posizione personale e quella dell’Ucraina è che se parteciperà il leader della Federazione Russa, allora l’Ucraina non ci sarà“, ha dichiarato Zelensky in una telefonata con il premier indonesiano Joko Widodo che ha insistito sulla sua presenza.