Messina, quale futuro per la scuola primaria di Mili San Pietro?

4 Novembre 2022 12:21

I fondi per il finanziamento della ristrutturazione della scuola sono stati spostati al 2024: Comitato Vallata di Mili e CTG LAG si fanno portavoce delle preoccupazioni dei cittadini

“Si fanno ancora una volta presenti le preoccupazioni dei cittadini della vallata di Mili e in particolare del villaggio di Mili S. Pietro per la sorte della scuola primaria e della scuola dell’infanzia del villaggio. In una assemblea pubblica organizzata dal Comitato Vallata di Mili – Messina Sud e dall’associazione CTG LAG, tenutasi giovedì 3 novembre, è emersa in particolare la preoccupazione per il fatto che lo spostamento al 2024 del finanziamento per la ristrutturazione della scuola, votato dal Consiglio comunale il 6 luglio scorso, porterà inevitabilmente alla chiusura dei codici meccanografici sia della scuola primaria (senza sede da quando, nel 2016, un incendio ne ha danneggiato il plesso) sia della scuola dell’infanzia“. È quanto dichiarato da Gaetano Busà (Presidente CTG LAG APS) e Giuseppe Blanca (Presidente Comitato Vallata di Mili).

“Comitato Vallata di Mili e CTG LAG hanno pertanto chiesto in una lettera indirizzata al sindaco, agli assessori Mondello e Finocchiaro ed ai dirigenti dei dipartimenti comunali competenti di rendere note quali iniziative si stiano mettendo in atto per scongiurare la paventata e ormai vicina chiusura delle scuole che lascerebbe il villaggio, che già soffre per le note condizioni di marginalità, senza un fondamentale presidio di cultura e legalità“, concludono Busà e Blanca.