Futsal, netto successo per Lamezia Terme: 4-0 sul Villaurea

6 Novembre 2022 12:12

Ecosistem Lamezia Soccer supera con un netto 4-0 il Villaurea nel sesto turno del Girone H di Serie B

Con due gol per tempo il Lamezia Terme supera agevolmente il Villaurea e conquista la vittoria nel sesto turno di Serie B, gir. H. Un sontuoso poker giunto di fronte al pubblico amico – accorso numeroso al PalaSparti, nonostante il maltempo – grazie al quale gli Orange di mister Carrozza si riportano al primo posto in solitaria nella classifica del girone. Ritmi intensi sin dall’inizio e una partita che ben presto si è rivelata più ostica di quanto la situazione in classifica delle due squadre lasciava presupporre. Il Villaurea si è rivelata formazione ben messa in campo, arcigna e molto fisica.

Merito dell’Ecosistem far sembrare semplice, una gara che semplice non era affatto: una vittoria frutto della preparazione ottimale da parte di mister e staff tecnico e della performance eccellente degli uomini in campo, i quali hanno avuto anche tante occasioni per accrescere il risultato finale.

Ad aprire le marcature ci pensa Caffarelli al 8’15”, con un preciso diagonale dalla fascia sinistra che non lascia scampo all’estremo siculo. Al 10’53” grandissima conclusione di Patamia che si spegne, però, sul fondo. Il raddoppio neroarancio, al 11’26”, porta la firma di Modafferi, che realizza una rete. Al 11’39” rigore per il Villaurea: il tentativo di Runfolo si spegne però sul fondo. A 1’38” dalla fine del primo tempo splendida azione corale orchestrata brillantemente dal quintetto Orange: la conclusione finale di Deodato termina però di poco a lato, meritando comunque gli applausi della tribuna.

Il secondo tempo ricalca il leitmotiv già visto nella prima frazione di gioco, con un Lamezia che sfrutta al meglio tasso tecnico, tattica minuziosa e giro palla. Al 12’st Ecelestini realizza il gol del 3-0. Il 4-0 definitivo viene messo segno da Mantuano al 16’34″st. Una prestazione ineccepibile, un successo perentorio. Il ruggito delle Pantere Orange riecheggia forte nel girone H di Serie B.

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – VILLAUREA 4-0

Ecosistem Lamezia Soccer: Rotella, Ecelestini, Modafferi, Patamia, Gerbasi. Zerbo, Caffarelli, Gagliardi, Deodato, Mantuano, Mastellone, Lo Scavo.

Allenatore: Sebastiano Carrozza

Villaurea: Giglio, De Simone, Cassata, Giannusa, Bonanno. Di Maria, Cipolla, Orlando, Runfolo,La Barbera, Badalamenti.

All.: Gallo

Marcatori: 8’15” Caffarelli, 11’26” Modafferi. 12’st Ecelestini, 16’34″st Mantuano.