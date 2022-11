Futsal femminile: un gol lampo di Sorrentino regala la vittoria alla Royal Lamezia contro la Segato

6 Novembre 2022 22:15

Vince la T&T Royal Lamezia contro la Segato

Al Palasparti di Lamezia Terme si è disputata la quarta giornata di campionato di serie A2 maschile tra la T&T Royal Lamezia e la Segato. La Royal ha da subito aggredito le reggine, portandosi in vantaggio dopo 33 secondi, merito di Sorrentino che capitalizza al meglio un’ottima azione personale di Barbara Masaro. Ottenuto il vantaggio, la squadra biancoverde si catapulta in avanti alla ricerca del gol della tranquillità. L’attacco lametino però, a causa della troppa voglia di segnare, è stato impreciso e non è riuscito a raddoppiare. Nel secondo tempo la Royal cala un pò di intensità, ne approfitta la Segato che si butta in avanti alla ricerca del pareggio, ma Toledo in più occasioni dice no. Sale in cattedra Julia Ferreira che prende di mira Cimarosa, che però si fa sempre trovare pronta. Il portiere reggino è fortunato in due occasioni, quando la traversa e il palo interno la aiutano a negare la gioia del gol a Ferreira e Masaro. La Segato prova con il portiere in movimento ma la Royal resiste e porta a casa tre punti, sudati ma meritati.

A fine match mister Carnuccio: “la squadra ha fatto un’ottima prestazione, sapevamo di incontrare un avversario molto forte che ci avrebbe messo in difficoltà soprattutto sul piano fisico. Il primo tempo potevamo realizzare forse qualche gol in più, perché tutto sommato abbiamo lavorato molto bene la palla e creato le giuste dinamiche per poter attaccare. Nel secondo tempo, essendo una squadra molto corta, abbiamo dovuto abbassare la pressione e risparmiare un po’ le energie. La squadra mi è piaciuta perché non ha avuto quei cali di concentrazione che nelle ultime due partite purtroppo avevamo subito, per cui poi alla fine la vittoria è assolutamente meritata e devo dire che anche soffrendo la squadra si è comportata benissimo. Queste ragazze sono straordinarie per l’impegno, il cuore, l’abnegazione che mettono durante la partita, un grosso plauso a loro per la vittoria meritata di oggi”.

T&T ROYAL LAMEZIA: Toledo, Calabrese, Masaro, Branca, Arzente, Perri, Ferreira, Vezio, Aliotta, Angotti, Sorrentino, Primavera. All. Carnuccio

SEGATO: Alessi, Loprevite, Macrì, Linza, Loiacono, Dominici, Romola, Mirafiore, Cimarosa, De Sarro, Cacciola. All. Zema