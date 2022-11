Futsal femminile, esordio storico nel calcio che conta per l’ASD Xenium di Villa San Giovanni

3 Novembre 2022 11:48

L’ASD Xenium di Villa San Giovanni pronta per l’esordio in Coppa Italia: giornata storica

L’attesa è finita. Mancano, infatti, pochi giorni allo storico appuntamento che vedrà la società del Presidente Francesca Versaci esordire nel calcio a 5 che conta. Il prossimo 6 novembre, infatti, alle ore 17, presso i campi c5 Familiari, siti alla via Reggio Campi di Pietrastorta di Reggio Calabria, l’ASD Xenium femminile disputerà la prima partita di Coppa Italia federale, in attesa dell’avvio del campionato di serie C. Dopo molti anni di militanza nei campionati promossi dai vari enti di promozione sportiva presenti nel territorio di Reggio Calabria, quest’anno, la società ha deciso di cimentarsi in un’esperienza impegnativa e di affrontare, oltre al campionato PGS, anche quello di federazione.

La dirigenza villese, nell’esprimere tutta la propria soddisfazione per essere riuscita a realizzare il sogno di tante ragazze che, finalmente, potranno calpestare campi da gioco importanti, chiama a raccolta, per questo appuntamento con la storia, tutti i propri tifosi e simpatizzanti. Un invito particolare è, altresì, rivolto al Sindaco del Comune di Villa San Giovanni ed al Sindaco F. F. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre che ai rispettivi delegati allo sport, per vivere tutti insieme un meraviglioso pomeriggio di sport. Con la certezza che a vegliare sempre sulla squadra villese ci sarà Luigi, l’indimenticato ed indimenticabile Presidente, che ha sempre, più di tutti, creduto nella squadra femminile, considerata da sempre fiore all’occhiello dell’ASD Xenium.