Caos migranti: la Francia concede un porto all’Ocean Viking. Salvini: “l’aria è cambiata”

8 Novembre 2022 19:12

Migranti: la Francia concede un porto all’Ocean Viking. Il ministero dell’Interno francese prepara un piano di sbarco per giovedì, a bordo 234 persone

La Francia apre allo sbarco dei migranti nei suoi porti e dà il via libera all’attracco della Ocean Viking con a bordo 234 persone, tra cui 55 minori dei quali 43 non accompagnati. La nave di Sos Mediterranée che da tre giorni era ferma in acque internazionali nei pressi di Catania, è in movimento da alcune ore e viaggia verso il territorio francese. Il ministero dell’Interno si prepara a uno sbarco a Marsiglia già a partire da giovedì. L’arrivo della nave di Sos Mediterranée in un porto francese è un fatto inedico: sicuramente la diplomazia ed il dialogo sono stati fondamentali per arrivare a questa soluzione.

Il vicepremier e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, saluta positivamente la decisione della Francia di aprire il porto di Marsiglia: “bene così. L’aria è cambiata”.