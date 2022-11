L’enorme frana di Maratea: massi enormi fino al mare, distrutta la SS18, Calabria nel caos | FOTO e VIDEO

30 Novembre 2022 13:34

Il maltempo che da giorni colpisce in modo violento il Sud Italia ha provocato questa mattina alle ore 04.50 circa un’enorme frana nel comune di Maratea, in località Castrocucco. E’ franato un costone roccioso che sovrasta la strada statale 18, una delle Statali più importanti d’Italia lunga 535 km sulla costa tirrenica da Salerno a Reggio Calabria ed è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Secondo le prime verifiche, il crollo non ha coinvolto persone.

La frana, provocata dalle piogge che hanno interessato la zona nei giorni scorsi, ha ricoperto e danneggiato circa 100 metri della strada, dove i Carabinieri sono intervenuti per bloccare la circolazione automobilistica: con l’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco e di personale dell’Anas, la strada è stata chiusa e il traffico è stato deviato su un percorso alternativo. Stamani nella zona sono cominciati “approfonditi sopralluoghi”, ai quali partecipano tecnici della Protezione civile della Regione Basilicata, per stabilire “la reale entità dei danni, che al momento appaiono ingenti”.

Anche la Regione Basilicata “è impegnata ad affrontare tutte le emergenze che si stanno verificando in queste settimane a causa del maltempo, a partire da quella di Maratea“: lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi. In una nota diffusa dall’ufficio stampa, Bardi ha detto che “il mio pensiero e il mio impegno” sono rivolti alla comunità di Maratea. Nella stessa nota, il governatore ha sottolineato l’impegno della giunta regionale per contrastare le conseguenze del dissesto idrogeologico, “nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste“.