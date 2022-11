Frana Casamicciola, Occhiuto: “immagini drammatiche, solidarietà alla Campania”

26 Novembre 2022 15:13

Emergenza a Ischia per la frana che ha devastato Casamicciola intorno alle 5 di questa mattina. Massi caduti dalla montagna, la colata ha distrutto 10 case e trascinato diverse macchine fino in mare. Una vittima accertata, ma il numero potrebbe crescere tristemente. Dalle 30 alle 50 famiglie sfollate. Tanti i messaggi di vicinanza espressi da ogni parte d’Italia.

Attraverso Twitter arrivano anche quelli di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che esprime così la propria solidarietà: “da Ischia giungono immagini drammatiche di morte e disperazione. Esprimo sincera vicinanza alle comunità coinvolte e alla Regione Campania. Cordoglio e preghiera per i defunti, speranza per i dispersi. Un grazie ai soccorritori, determinanti in queste ore di angoscia“.