Il fotografo reggino Gaetano Pipitone si aggiudica la finale dei “FdB Awards”

19 Novembre 2022 18:18

Il reggino Gaetano Pipitone, fotografo di professione, ha conquistato un posto alle finali del concorso FdB Awards che si svolgerà in Spagna il prossimo 15 dicembre. I suoi scatti originali, premiati tra gli oltre 20 mila in gara, non sono passati inosservati ai riflettori dei giudici della FDB Fotografos, associazione internazionale fotografi matrimonialisti. Il reggino è riuscito ad emergere aggiudicandosi la finalissima tra i più bravi fotografi matrimonialisti nel mondo.

“Per me è una grandissima emozione arrivare ad un traguardo così importante sono molto orgoglioso di tutto questo, per me è un sogno che diventa realtà. Ringrazio l’associazione FdB – Fotógrafos de Boda. Adesso è arrivato il momento di ricaricare le batterie per un’altra stagione strepitosa”, afferma Pipitone.