Trasparenza nella spesa dei fondi Pnrr, il gruppo regionale del Pd deposita interrogazione a risposta scritta

4 Novembre 2022 12:52

Trasparenza nella spesa dei fondi Pnrr, il gruppo del Pd deposita interrogazione a risposta scritta per chiedere alla giunta ulteriori misure di pubblicità

Il gruppo del Pd in Consiglio regionale ha depositato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere alla giunta regionale “quali iniziative la giunta intenda intraprendere per aumentare la pubblicità e la trasparenza in ordine alla spesa dei fondi del Pnrr e se sia stata valutata la possibilità di dedicare al Pnrr un portale esclusivo da mettere a disposizione di tutti i calabresi“. L’interrogazione parte da alcune considerazioni di base su quanto fin qui avvenuto e prendendo spunto da alcuni modelli di pubblicità adottati in altre Regioni italiane, a partire dall’Emilia Romagna.

“I fondi messi a disposizione dal Pnrr rappresentano un’opportunità di sviluppo irripetibile per la Regione Calabria – si legge nell’interrogazione depositata dai dem – Alcuni dei bandi fin qui emanati non hanno avuto la pubblicità necessaria per fare in modo che la partecipazione potesse essere la più estesa possibile innescando spesso anche la polemica politica, mentre la trasparenza per finanziamenti nevralgici per il futuro della Calabria deve essere massima”. A tal proposito viene suggerita alla giunta la possibilità, sulla scorta di quanto avvenuto in Emilia Romagna, di attivare un portale ad hoc nel quale trovare tutte le informazioni relative al Pnrr, ai bandi, alle risorse disponibili, agli stati di avanzamento e a tutti gli interventi posti in essere.