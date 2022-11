Fillea Cgil vince le elezioni Rsu nel cantiere Sibari Roseto della 106

17 Novembre 2022 10:49

Si è conclusa ieri la tornata elettorale per l’elezione della RSU nel cantiere più importante del Sud Italia (WEBUILD – CONSORZIO SIRJO) III megalotto S.S. 106 Ionica Sibari Roseto Capo Spulico. Buona la partecipazione dei lavoratori al voto, ottimo il risultato della FILLEA CGIL. Si sono recati al voto 314 lavoratori su 356 aventi diritto, con una partecipazione del 88,20%, hanno espresso la loro preferenza per la FILLEA CGIL il 45,2 % dei lavoratori e le lavoratrici che hanno votato.

La FILLEA CGIL ha eletto 3 candidati RSU, Braile Giuseppe, Guido Salvatore e Vena Paolo. La squadra è stata poi completata dai 2 canditati della FILCA CISL ed 1 della FENEALUIL. La FILLEA CGIL CALABRIA e POLLINO SIBARITIDE TIRRENO augurano a tutti un buon lavoro. Le sfide importanti che il mondo del lavoro è chiamato a sostenere affinché il Lavoro resti la priorità del Paese, così come scritto in Costituzione, richiedono impegno, passione, disponibilità di ascolto, voglia di “essere protagonista” per sostenere gli impegni presi e dare rappresentanza ai propri colleghi.

La FILLEA CGIL vuole ancora ringraziare tutti i lavoratori e le lavoratrici che con il proprio voto hanno contribuito alla riuscita delle elezioni, dando così un’importante segnale di volontà di partecipazione, si ringraziano inoltre i componenti la commissione elettorale e tutti quelli che si sono prodigati per lo svolgimento dei lavoro.