FIALS Reggio Calabria, pacchetto di 75 crediti ECM di formazione a distanza entro il 31 dicembre

9 Novembre 2022 16:32

Il sindacato autonomo FIALS Reggio Calabria interviene in aiuto degli Operatori Sanitari

“Il Sindacato Autonomo FIALS, attraverso il Segretario Territoriale Bruno Ferraro, interviene in merito alla problematica inerente gli ECM (Educazione Continua in Medicina) per gli Operatori Sanitari (Medici, Infermieri, Tecnici)“. È quanto si legge in un comunicato stampa inviato dal Sindacato Autonomo FIALS di Reggio Calabria.

“In particolare, secondo Ferraro, appaiono fuori luogo le affermazioni del Presidente COGEAPS Monaco che ha inviato una lettera agli Ordini Professionali degli Operatori Sanitari invitandoli a prendere atto dei nominativi di coloro che non sono in regola con i 100 crediti ECM da conseguire nel triennio 2020-2022. – prosegue il Sindacato – Così facendo espone chi non è in regola alla sospensione dall’Ordine che comporta automaticamente la sospensione dal servizio lavorativo. Tutto questo in uno scenario in cui le Aziende Pubbliche e Private che dovrebbero per contratto garantire la formazione non lo fanno e il professionista sanitario, oberato da enormi carichi di lavoro, deve anche pagare di tasca propria la formazione professionale.

Inoltre secondo l’art. 38 della legge 233 del 2021 il professionista sanitario che, nel triennio 2022/20244 non consegue il 70% dei crediti ECM previsti ( 105 su 150 ) non può avere la copertura assicurativa in caso di dolo o colpa grave nell’espletamento del suo lavoro. Quindi la FIALS di Reggio Calabria fornisce un pacchetto di 75 crediti ECM di Formazione a distanza da svolgere entro il 31 Dicembre 2022 per mettersi in regola sia con l’Ordine Professionale, sia con le Aziende sia con le Assicurazioni“.