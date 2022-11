Festival Nazionale delle Università, dalla Calabria Martina Maggiolini e Franco Rubino

7 Novembre 2022 12:31

Dal 10 al 12 novembre, presso il Link Campus University di Roma, il Festival Nazionale delle Università: dalla Calabria saranno presenti Martina Maggiolini e Franco Rubino

Tutto pronto per la prima edizione del Festival Nazionale delle Università, in programma dal 10 al 12 novembre 2022 a Roma presso la Link Campus University, un appuntamento annuale dedicato a Studenti, Docenti e Atenei per valorizzare il grande patrimonio accademico del nostro Paese. I lavori saranno aperti da Carlo Alberto Giusti (Rettore Link Campus University), il cui intervento precederà il panel “Gli obiettivi delle Università italiane per accompagnare i giovani nel mondo del lavoro”, a cui parteciperanno Giovanni Francesco Nicoletti (Segretario Generale CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), Stefano Ubertini (Presidente CRUL – Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio), Antonio Felice Uricchio (Presidente ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) e il moderatore Paolo Petrecca (Direttore di Rai News 24).

La volontà di organizzare questo festival ha riscosso grande successo a livello nazionale e internazionale, che si è concretizzato con la partecipazione in diversi panel di autorevoli interventi da parte di docenti delle maggiori università italiane. L’idea della prima edizione del Festival si è dimostrata vincente, in quanto mancava un confronto autorevole tra istituzioni politiche, mondo del lavoro, docenti, ricercatori, imprenditori, studenti che insieme aprissero un confronto su temi di attualità come sarà quest’anno per “La cultura digitale”. Dalla Calabria parteciperanno Martina Maggiolini (Ricercatrice in “Ordine giuridico ed economico europeo”, Università Magna Grecia di Catanzaro) e Franco Rubino (Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università della Calabria), che interverranno nei panel “Burocrazia e innovazione digitale: quali soluzioni?” e “La Ricerca, la Cultura e l’Economia nella prospettiva del Metaverso”.

Il Festival sarà, quindi, un’occasione di confronto tra Università, giovani e imprese finalizzato alla crescita economica e lo sviluppo culturale del nostro Paese in linea con gli obiettivi del PNRR e l’Agenda ONU 2030. Il Festival Nazionale delle Università è sviluppato e realizzato con la partecipazione di NeXt Economia, Festival Nazionale dell’Economia Civile, SAFE, Universita.it e ANP Lazio.