Parte il Festival della Colonna Sonora a Reggio Calabria

Valorizzare il patrimonio cine-musicale italiano che vanta iniziatori ed eredi di altissimo livello internazionale, come per esempio Nino Rota ed Ennio Morricone, nonché una filiera creativa che, oggi, garantisce all’Italia di essere seconda solo agli Stati Uniti per il numero di Premi Oscar vinti per la miglior composizione originale: è l’obiettivo perseguito da ACMF – Associazione Musica per Film che riunisce la maggior parte dei compositori di colonne sonore d’Italia e non solo – attraverso l’ideazione del Festival della Colonna Sonora. Si tratta di una rassegna organizzata dall’associazione Skené Cultura e scandita da concerti e masterclass che si susseguiranno, nella città di Reggio Calabria, nelle giornate di martedì 6 e mercoledì 7 dicembre, per poi concludersi, giovedì 8 dicembre, con il Gran Gala della Colonna Sonora presso il Teatro Cilea.

“Condurremo gli spettatori in un viaggio ideale, in cui la musica sarà il punto di vista privilegiato per la fruizione dell’opera cinematografica. Il mondo della musica per cinema, così evanescente ed etereo per sua intrinseca natura semantica, sarà svelato attraverso questo Festival che prenderà per mano il pubblico per svelare i segreti artigianali della filiera creativa della musica per film” dichiara il direttore artistico Franco Eco che, insieme al direttore organizzativo Alessandro Bagnato e al Comitato Tecnico Scientifico composto da Pasquale Catalano, Riccardo Giagni e Alessandro Molinari, – tutti membri dell’ACMF – assegnerà il Premio del Festival della Colonna Sonora, realizzato dal Maestro orafo Michele Affidato, a tre personalità del mondo della musica per film: Virginia Guastella, talentuosa compositrice che si contraddistingue in un settore declinato prettamente al maschile, Giuliano Taviani, vincitore del David di Donatello per le musiche del film. “Anime Nere” realizzato in Calabria, e Toni Verona, tra i soci fondatori della casa discografica indipendente Ala Bianca nonché editore musicale di “Anime Nere”.

Il Festival della Colonna Sonora, inoltre, mira a promuovere anche l’inclusività giovanile attraverso le masterclass sulla musica per film, che saranno tenute da Massimo Privitera, Pasquale Catalano e Franco Eco presso il Conservatorio di Cosenza e il Liceo Musicale di Polistena. Ogni allievo avrà la possibilità di confrontarsi e relazionarsi in un ambiente musicale dinamico e innovativo, favorendo un avviamento professionale in un settore disciplinare strategico come il cinema, oltre che un rilancio culturale per il Sud Italia. Fortemente sostenuta dalla Calabria Film Commission, tra le più attente a valorizzare il mondo delle colonne sonore, la rassegna darà lustro alla nuova produzione musicale del cinema italiano mediante un calendario di eventi di qualità che vedranno protagonisti il pianista Andrea Francesco Calabrese e l’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria, diretta da Alessandro Bagnato. Ad alzare il sipario sul Festival della Colonna Sonora sarà la conferenza stampa che si terrà, lunedì 5 dicembre alle ore 10, presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Comunale “Pietro De Nava”, alla presenza di rappresentanti del Comune di Reggio Calabria, ente patrocinante, e dei partner Calabria Film Commission, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e ACMF.