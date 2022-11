Festeggiato il decennale dell’Inner Wheel di Palmi

13 Novembre 2022 16:35

Si è svolto sabato 12 novembre, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare “D. A. Cardone” di Palmi, la celebrazione del decimo anniversario dalla fondazione dell’Inner Wheel Club di Palmi

Una miscellanea di intensi e straordinari momenti vissuti all’insegna della condivisione e del servizio, quella che ha visto per protagonista, sabato 12 novembre alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare “D. A. Cardone” di Palmi, la celebrazione del decimo anniversario dalla fondazione dell’Inner Wheel Club di Palmi. “Una serata diversa dalle consuete commemorazioni – ha esordito il Presidente del Club Mariateresa Saffioti – in cui noi socie abbiamo voluto dare rilievo alla storia di questi dieci anni caratterizzati da grande impegno, spirito di amicizia e realizzazione di costruttivi e concreti service“.

I saluti istituzionali del Sindaco e del Presidente del Consiglio introducono gli interventi della socia fondatrice dell’Inner, Lavinia Saffioti e della Vicegovernatrice distrettuale, Anna Briante. A seguire, il premio “Donna dell’anno 2022” conferito alla dottoressa Rita Gerace, esempio di straordinaria dedizione e di elevate doti umane per la meritoria attività di accoglienza a favore di minori ucraini in fuga dalla guerra, è chiosato dalla sfilata, a cura della Vicepresidente Dorella Montebianco- Abenavoli, di gioielli di Gerardo Sacco, il quale, presente in sala grazie all’organizzazione ha generosamente offerto un proprio monile per scopi di carattere benefico: il ricavato della riffa è stato, infatti, destinato dal Club all’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) che, da oltre cinquanta anni, opera per la promozione della ricerca e della prevenzione in campo oncologico. Grande successo di pubblico ed applausi per l’Inner Wheel Club di Palmi nel contesto di una serena e gioiosa festa di emozioni e di ricordi.