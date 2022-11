Cosenza: conclusa la Festa del Cioccolato

6 Novembre 2022 20:54

Conclusa la 19esima edizione dell’evento più dolce della Calabria, ovvero la Festa del Cioccolato a Cosenza

Edizione risoluta e coraggiosa questa del 2022 che ha fronteggiato il post pandemia e raccolto la sfida proposta dall’Amministrazione comunale a porsi come evento principale dell’animazione dell’area di Piazza dei Bruzi a Cosenza, snodo cittadino fondamentale che media fra la zona storica e quella moderna. Ormai da anni infatti la Festa del Cioccolato dà il via alle rassegne autunnali e invernali nell’intero territorio dell’area urbana, di cui anche la Piazza sarà protagonista. Tantissimi gli avventori che hanno voluto tenere fede anche quest’anno alla tradizione ben augurante della ciocco crêpes o del waffellino cioccolatoso di ottobre a Cosenza. L’intera Città ha sfidato infatti pregiudizi e diffidenza e ha partecipato o meglio sperimentato con godimento la location proposta per il 2022 imparando a ri-scoprire ed apprezzare nuove aree cittadine in una nuova veste fatta di cioccolato nell’attesa di rivedere la Festa nel suo luogo naturale, Corso Mazzini. In quest’ottica si è espresso Pino De Rose della Publiepa, garante del successo dello storico evento insieme alla CNA provinciale, con il patrocinio della città di Cosenza.

“Siamo commossi dal sostegno e dall’amore dei cosentini per la Festa del Cioccolato che indentificano ormai come propria – dichiara Pino De Rose della Publiepa – soprattutto dopo la difficoltosa ripartenza dovuta alla pandemia, la Città di Cosenza meritava il ritorno dell’evento di tradizione ventennale, un cardine della valle bruzia ovvero una kermesse storicizzata che rappresenta i cosentini nell’intero stivale. Non si può che ringraziare quindi il Sindaco, Franz Caruso e tutta l’Amministrazione Comunale, che, con CNA Cosenza, hanno reso possibile la ripartita di un evento importante per la promozione dell’artigianato alimentare, colonna portante della Calabria. Siamo già pronti – continua De Rose – per l’organizzazione della ventesima edizione che si terrà l’anno prossimo, nel 2023, augurandoci che il primo cittadino confermi – in occasione della celebrazione ventennale – lo spostamento nel suo luogo naturale, nonché arteria pulsante della città di Cosenza, ovvero Corso Mazzini”. Anche quest’anno abbiamo avuto gli espositori selezionati accerchiati da sguardi affamati, da grandi e piccini che hanno gradito e apprezzato ogni singolo prodotto proposto dai diversi maestri cioccolatieri. Presenti inoltre i fichi glassati, al cedro, al bergamotto, ovvero l’agroalimentare della regione – sposato al cibo degli dei – che ha avuto grande successo grazie alle diverse varianti con cui questi prodotti sono stati trattati e proposti al pubblico.

L’evento, come sempre, ha coinvolto – inoltre – i più piccoli grazie ai laboratori di Isabella Mascaro, maestra cioccolatiera di ‘Nonsolocioccolato’, che ha aperto le porte della propria arte, mettendola a disposizione della curiosità dei bambini, confermando in fine la partecipazione di oltre trecento presenze di piccoli pasticceri. I più golosi sono stati deliziati dalle prelibatezze dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Tommasi/Mancini capitanati dagli chef Fabbricatore e Trentinella, partner storici della manifestazione fin dalle primissime edizioni. Apprezzata anche la presenza della Federazione Provinciale dei Cuochi Italiani con il loro presidente chef Spina. Tante le esibizioni dal Gothic Horror Fashion con Coreografie a cura di Art Show Dance Academy Makeup e Stylist a cura di Moema Academy, al Tango87100 che ha presentato il CioccoTango (la Milonguita) con Dj Ciccio Aiello , alle evoluzioni di Telemare che ha presentato lo streetshow dei Compà Dreush di break dance e l’Alma Caribe di Alessandro e Claudia che hanno presentato “NONsoloCIOCCOlatino” con il maestro Francisco Scornaienchi. Le serate sono state allietate dalle dirette e dalle interviste di Radio Città Metropolis, radio ufficiale dell’Evento Non ci resta che attendere il ventennale della Festa e tutte le meraviglie che porterà.