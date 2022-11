4 Novembre 2022 10:20

Gioia Tauro, il Circolo Fdi e Gioventù Nazionale: “Ferro, Orsomarso e Nesci daranno lustro alla Calabria, il vento sta cambiando”

“Il vento sta cambiando. Lo si inizia a percepire in maniera forte e tangibile. Questo cambiamento investe anche la nostra terra, che ha portato tre eccellenze calabresi a calcare palcoscenici politici che portano enorme lustro e prestigio alla Calabria! Da un lato l’ Onorevole Wanda Ferro una grande donna, che ha fatto della politica il suo credo più importante, rieletta Deputata della Repubblica italiana, è stata scelta dalla nostra Premier Giorgia Meloni, quale Sottosegretario al Ministero degli Interni. Un incarico che, siamo certi, saprà ricoprire al meglio e per il quale il Circolo di Fratelli d’Italia di Gioia Tauro, unitamente al gruppo di Gioventù Nazionale, sempre della città portuale, augura un immenso in bocca al lupo“. E’ quanto scrive in una nota il Circolo Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale di Gioia Tauro. “Dall’altro lato abbiamo l’ Onorevole Denis Nesci, un’esponente politico che da alcuni anni rappresenta una guida, per la provincia di Reggio Calabria, del partito di Giorgia Meloni, riuscendo ad unire e mai disunire, facendo squadra con chi, come lui, aveva voglia di spendersi per il partito, al servizio della nostra terra natia. Un uomo che ha sempre lavorato da persona libera e scevra da ogni condizionamento o sudditanza, chiara dimostrazione che la meritocrazia ancora paghi in questo mondo, tanto da portarlo ad essere proclamato Parlamentare Europeo”, evidenza la nota.

“Certi che saprà fare bene in questo delicato ruolo, anche a lui rivolgiamo il nostro più sincero e affettuoso buon lavoro. Per ultimo, ma non ultimo, il neo eletto Senatore Fausto Orsomarso, cui va il nostro riconoscimento perchè ha saputo esportare la Calabria nel mondo, in qualità di Assessore Regionale al turismo, sotto la gestione del Governatore della Regione Roberto Occhiuto, attraverso un’azione di promozione e marketing, che non era mai stata attuata per la Calabria. Anche al Senatore Orsomarso rivolgiamo un grande in bocca al lupo, consci che saprà fare un lavoro straordinario, così come la “Calabria Straordinaria” che ha esportato nel mondo”, conclude la nota.