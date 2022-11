Ribaltone in casa Ferrari, Mattia Binotto si dimette: pronto il sostituto

29 Novembre 2022 10:38

Momento di cambi al vertice dello sport italiano. Dopo il terremoto che ha scosso la Juventus nella serata di ieri, tocca anche alla Ferrari operare un cambio importante nel proprio organico. Mattia Binotto non è più il team principal della scuderia di Maranello. Dopo i rumor delle scorse settimane, arriva l’ufficialità che interrompe un rapporto lungo 28 anni.

Binotto, infatti, ha effettuato una vera e propria scalata all’interno della ‘Rossa’ fino a ricoprire, nel 2019, la carica di team principal in sostituzione di Maurizio Arrivabene. Stagioni complicate, prima alle spalle di un’imprendibile Mercedes, poi dietro gli scarichi di Max Verstappen e dalla Red Bull. Diversi gli errori che hanno incrinato il rapporto con Charles Leclerc, pilota di punta della Ferrari. Il digiuno di vittorie non è certamente imputabile solo a Binotto che, dal canto suo, si congeda con un secondo posto nel Mondiale Piloti e Costruttori.

“Con il dispiacere che ciò comporta, ho deciso di concludere la mia collaborazione con Ferrari. – le parole di Binotto – Lascio un’azienda che amo, della quale faccio parte da 28 anni, con la serenità che viene dalla convinzione di aver compiuto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lascio una squadra unita e in crescita. Una squadra forte, pronta, ne sono certo, per ottenere i massimi traguardi, alla quale auguro ogni bene per il futuro. Credo sia giusto compiere questo passo, per quanto sia stata per me una decisione difficile. Ringrazio tutte le persone della Gestione Sportiva che hanno condiviso con me questo percorso, fatto di difficoltà ma anche di grandi soddisfazioni“.

Chi prenderà il suo posto? Il candidato numero 1 è Frederic Vasseur. L’ingegnere francese, molto vicino a Charles Leclerc, è reduce dall’esperienza come Managing Director & CEO d Team Principal della Sauber (Alfa Romeo Racing ORLEN fino al campionato 2022 e con Audi dal 2023).