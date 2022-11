Federazione Italiana Pallacanestro, anche in Calabria è l’ora del “Progetto Believe”

26 Novembre 2022 11:18

Il Settore Giovanile e Minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro, con il supporto ed il riconoscimento di FibaEurope, ha avviato il “Progetto Believe”. Tale progetto si rivolge alle ragazze nella fascia di età dai 10 ai 14 anni, al fine di sostenerne le motivazioni ed incentivare, nel contempo, le collaborazioni sul territorio a favore delle attività di queste ragazze. In varie regioni italiane saranno proposti appuntamenti con l’obbiettivo di accendere l’attenzione sulla pallacanestro femminile e stimolare la curiosità delle ragazze verso questo sport.

Anche nella regione Calabria, il “Progetto Believe” sarà presente in due distinte occasioni coinvolgendo le società della Cestistica Lamezia e della Pallacanestro Vibo Valentia. Mercoledì 7 dicembre dalle ore 15 alle ore 18 allenamenti al PalaBorsellino per gli allenamenti delle ragazze della Pallacanestro Vibo Valentia. Il giorno dopo (l’8 dicembre 2022), invece, i lavori si trasferiranno Polifunzionale Gagliardi presso il parco Peppino impastato di Lamezia.In campo le atlete della Cestistica Lamezia. Alla conclusione dei rispettivi allenamenti si terrà un incontro esplicativo con le famiglie delle atlete. In entrambi gli appuntamenti saranno presenti il Responsabile del Settore Minibasket – Maurizio Cremonini e Roberta Regis, Formatore Cna con svariati incarichi pronti a permeare tutta la penisola.