Falcomatà e la richiesta dimissioni: il VIDEO ironico di Reggio Futura e quelle dichiarazioni del 2016

11 Novembre 2022 22:54

Quelle parole del 2016 e il “patto tradito”: il VIDEO di Reggio Futura che smaschera Falcomatà

“Falcomatà, dimettiti se hai un po’ di dignità…”. Una frase abbastanza breve, ma chiara ed eloquente. Proviene dal movimento Reggio Futura, che su Facebook ha postato un video ironico relativamente a un vecchio intervento del Sindaco del 2016: “è un peccato che debba esistere un codice etico che vincola gli amministratori a questo tipo di attività, dovrebbe essere nell’animo di ognuno di noi ottemperare a questo tipo di azioni, conseguente a un mandato di fiducia che la città ti ha dato, di rispettare un patto di fiducia con i cittadini. Purtroppo se la carta di avviso pubblico è prodotta in questi termini è perché la politica ha tradito le attese”. Parlava così, l’attuale primo cittadino sospeso, sei anni fa, relativamente a un codice etico, una sorta di patto coi cittadini da rispettare.

Su queste parole ha fatto leva il video-intervento di Reggio Futura: “nel 2016 Falcomatà ha sottoscritto un codice etico che lo obbliga alle dimissioni in caso di condanna (anche non definitiva) per abuso d’ufficio. Non dimettendosi – si legge ancora nel video – ha violato questo patto di fiducia coi cittadini. Falcomatà ha calpestato il codice etico da lui voluto e sottoscritto”. Il contenuto del video fa intendere poi come il Sindaco non abbia rispettato quel patto, sia dopo la condanna in primo grado e sia dopo quella in Appello. Di seguito il video, terminato poi con un po’ di ironia.