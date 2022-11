Ex Polveriera Bisconte, Cacciotto: “riqualificazione possibile con nomina assessore Elvira Amata”

19 Novembre 2022 10:43

“La recentissima nomina ad Assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana dell’On.le Elvira Amata, rappresenta, con riferimento alla nostra realtà ed in particolar modo al territorio circoscrizionale, certamente un elemento importante e di rilievo per quel necessario processo che possa portare alla riqualificazione e valorizzazione anche dell’ex Polveriera di Bisconte“.

A dichiararlo il presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto che negli anni, insieme al consiglio municipale ed al consigliere comunale Libero Gioveni, è intervenuto più volte sulla questione. “Una struttura che purtroppo solo formalmente mantiene il pregio di bene di particolare interesse storico, artistico e culturale – continua Cacciotto – Nei prossimi giorni mi farò promotore, a nome ed insieme al Consiglio della Terza Municipalità, di un sopralluogo della ex Polveriera di Bisconte, con il neo Assessore On. Amata, unitamente all’Amministrazione Comunale, a cui necessariamente dovrà seguire un tavolo tecnico per capire e valutare come ridare alla ex struttura militare una nuova vita“.