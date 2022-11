Emergenza migranti: ad ottobre oltre 1.000 arrivi nella locride | VIDEO

3 Novembre 2022 19:01

Emergenza migranti: la locride diventa terra di approdo per gli immigrati

Prosegue senza sosta l’emergenza migranti nell’area della locride in provincia di Reggio Calabria. Nel corso degli ultimi 30 giorni sono sbarcati oltre 1.000 migranti in 15 sbarchi distinti. E’ evidente come la zona è diventata una terra di approdo dei migranti, la maggior parte dei quali provengono da situazioni difficili tra guerre e carestie.

A Roccella Jonica la tensostruttura per gli immigrati ha raggiunto il limite e molti gruppi spostati nei comuni limitrofi. Insomma, la situazione è tutt’altro che rosea.