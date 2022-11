Elezioni Usa Midterm 2022, Elon Musk invita a votare per i repubblicani

7 Novembre 2022 18:15

Elezioni: domani gli americani tornano a votare per le elezioni di Midterm 2022, una sorta di valutazione dell’operato dell’attuale governo giunto a metà mandato

Domani gli americani tornano a votare per le elezioni di Midterm 2022, una sorta di valutazione dell’operato dell’attuale governo giunto a metà mandato. Il noto miliardario Elon Musk invita a votare per i repubblicani: “agli elettori indipendenti: la condivisione del potere frena i peggiori eccessi di entrambi i partiti, pertanto consiglio di votare per un Congresso repubblicano, dato che la Presidenza è democratica”.

“I democratici o i repubblicani duri e puri non votano mai per l’altro partito, quindi alla fine sono gli elettori indipendenti quelli che decidono effettivamente chi comanda”, conclude.