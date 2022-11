Elezioni Sant’Eufemia, Giulia Russo si candida al Consiglio Comunale: “è giovane, proviene da Italexit”

21 Novembre 2022 15:19

“È giovanissima, appena diciottenne, ma con le idee molto chiare. Proviene da Italexit con Paragone, Giulia Russo, candidata al consiglio comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte da indipendente nella lista civica “Sant’Eufemia è viva”, a sostegno del candidato sindaco Franco Papalia, e rivendica con orgoglio la sua appartenenza politica, cui è stata introdotta dal coordinatore cittadino di Italexit, Ambrogio Pancallo”. Così in una nota Italexit Calabria presenta la nuova candidata al Consiglio Comunale in vista delle elezioni a Sant’Eufemia.

“I giovani, speranza e linfa vitale del futuro – si legge ancora – sono al centro del suo programma, ma non solo: un impegno a trecentosessanta gradi, quello annunciato dalla giovane candidata, rivolto anche al sociale, alla cultura e alla cura del verde pubblico. Proprio in nome di Italexit, Giulia Russo ha annunciato già due proposte che renderà esecutive, se gli elettori il prossimo 27 novembre lo vorranno. Anzitutto, l’idea è di fornire assistenza economica alle fasce più deboli del piccolo centro aspromontano, dunque indigenti, disabili e disoccupati; l’altra proposta sarà una tutela e una maggiore cura per i nostri amici a quattro zampe. Ancora, la costituzione di una consulta della cultura, che possa coinvolgere istituzioni e il mondo delle associazioni; il Consiglio comunale dei ragazzi; la consegna di una copia della Costituzione a tutti i neo-diciottenni: queste tra le altre proposte già annunciate da Giulia Russo. Lo slancio della sua giovinezza, una ventata di freschezza nel grigio mondo della politica, si precisa in tante altre idee di cui Giulia Russo ha già discusso, come un corso di pittura, il cinema all’aperto, l’attrezzare la pineta comunale perché possa ospitare famiglie, bambini, semplici visitatori”.

A Giulia – conclude Italexit Calabria – va il nostro grande in bocca al lupo, certi che il suo esempio possa portare tanti suoi coetanei – che sovente si mostrano indifferenti, se non ostili, alla partecipazione politica – perché prendano in mano il loro futuro e i destini della Calabria. Italexit è con loro e con tutti i cittadini che vorranno partecipare al cambiamento!”.