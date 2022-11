Elezioni Consiglio Nazionale Ingegneri: eletto il reggino Domenico Condelli

11 Novembre 2022 13:04

L’ing. Domenico Condelli, già Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia Reggio Calabria, è stato eletto in seno al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

L’ing. Domenico Condelli, già Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia Reggio Calabria, è stato eletto in seno al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a seguito delle elezioni appena concluse. “Gli Ordini calabresi di Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia hanno condiviso la candidatura dell’ing. Condelli, nella convinzione che il binomio tra unità regionale e rappresentanza nazionale possa essere elemento di crescita per la categoria professionale e per la nostra regione. All’interno dell’organismo nazionale di rappresentanza istituzionale l’ingegnere Condelli svolgerà un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell’ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera e sarà impegnato a perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell’ingegnere nei processi d’evoluzione e cambiamento“. E’ quanto afferma il Presidente, Ing. Francesco Foti.

“Grandi sfide attendono la Calabria e grandi criticità si profilano all’orizzonte: occorre guardare al futuro con fiducia, progettando i percorsi che in ogni ambito consentano di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo del nostro territorio”, conclude Foti.