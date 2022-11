Elezioni: domenica si vota a Tortorici, Partinico e Misiliscemi. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 27 novembre

Si svolgeranno domenica prossima le elezioni comunali a Partinico, Tortorici e Misiliscemi. I Comuni di Partinico, in provincia di Palermo, e Tortorici, in provincia di Messina, erano stati sciolti per infiltrazioni mafiose e sono attualmente retti da commissari prefettizi. Per Misiliscemi, nel Trapanese, comune istituito nel febbraio del 2021, è la prima volta che si va al voto per l’elezione di sindaco e Consiglio comunale. A Partinico (31.401 abitanti) si voterà con il sistema proporzionale; a Tortorici (6.732 abitanti) e a Misiliscemi (6.930 abitanti), si applicherà il sistema maggioritario. Si voterà nella sola giornata di domenica. L’eventuale turno di ballottaggio, che riguarderebbe il solo Comune di Partinico, è previsto per domenica 27 novembre.

I candidati