Elezioni Comunali: domani si vota a Sant’Eufemia d’Aspromonte e Cutro

26 Novembre 2022 14:26

Sono oltre 17 mila gli elettori interessati dal turno straordinario, di domani, domenica 27 novembre, per il rinnovo degli organi di governo in tre comuni, di regioni a statuto ordinario, i cui consigli erano stati sciolti, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 267/2000, per infiltrazioni della criminalità organizzata.

A Cutro, in provincia di Crotone, l’ente locale di maggiori dimensioni, saranno oltre 9 mila i cittadini chiamati al voto. Circa 3.800 gli elettori a Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria e più di 4 mila a Pratola Serra, in provincia di Avellino.