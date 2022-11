Edo Inzaghi, tutto suo padre! Pippo gli prepara il pallone, lui fa gol | VIDEO

14 Novembre 2022 16:41

Scene di felice quotidianità a casa Inzaghi. Papà Pippo insegna al piccolo Edo la sua specialità: fare gol

Col gol nel sangue. E non poteva essere altrimenti, se tuo padre si chiama Filippo Inzaghi. Il piccolo Edoardo il Granillo pieno lo ha già visto, esultando col papà sotto la Curva Sud. Ora, a un anno compiuto, lo step successivo: imparare a fare gol, proprio come il padre ha fatto per una vita. E a ben guardare, le aspettative potrebbero tranquillamente essere rispettate. Se poi l’insegnante è tuo papà, è tutto più semplice.

La dolce metà del tecnico della Reggina, Angela Robusti, ha immortalato, in alcuni secondi, la felice quotidianità della famiglia Inzaghi, in questi giorni di tranquillità e riposo dopo la vittoria amaranto a Venezia. A casa Inzaghi, papà Pippo prepara il pallone al piccolo Edo, che cavalcando il suo camioncino si avvicina alla sfera e calcia, facendo centro dentro la casetta. “Goool”, grida il papà, proprio come fa da una vita e, da qualche mese, anche al Granillo. Di seguito il video.