Le eccellenze calabresi esposte a Milano: il programma dell’evento “Golosaria” | INFO

2 Novembre 2022 12:33

Il tema conduttore di questa Golosaria è il “gusto della distinzione” inteso come unicità ma anche come valore per il territorio. Sono cinquanta le masterclass, incontri e show cooking in programma con la novità dell’area Mixo, dedicata al bere miscelato e una speciale area bimbi

La Regione Calabria sarà presente alla diciassettesima edizione di Golosaria con le eccellenze calabresi. L’evento si terrà a Milano dal 5 al 7 novembre presso Allianz MiCo – Fieramilanocity, Gate 3. Il tema conduttore di questa Golosaria è il “gusto della distinzione” inteso come unicità ma anche come valore per il territorio. Sono cinquanta le masterclass, incontri e show cooking in programma con la novità dell’area Mixo, dedicata al bere miscelato e una speciale area bimbi. La “Calabria Straordinaria” si racconta e si mette in mostra a Golosaria 2022 con dieci aziende, in un programma ricco di eventi che vedrà la presenza del senatore Fausto Orsomarso, assessore al Turismo e Marketing territoriale della Regione Calabria e di tanti illustri ospiti del mondo della gastronomia e della cultura, insieme al contributo della prestigiosa casa editrice Rubbettino di Soveria Mannelli (Cz).

IL PROGRAMMA

Sabato 5

AREA SHOW COOKING | ore 15.00

Viaggio in Calabria: il mare

Con chef Fabio Maria Torchia di La Tana del Ghiro di San Sosti (Cs).

Talk show: Aperitivo in una Calabria straordinaria

Con la partecipazione di Fausto Orsomarso, assessore al Turismo e Marketing territoriale della Regione Calabria. Conduce Paolo Massobrio.

Vini da storici vitigni: una Calabria ricca di storia che guarda al futuro

Conducono Paolo Massobrio e Marco Gatti con la partecipazione dei sommelier Elvia Gregorace e Guglielmo Gigliotti.

Domenica 6

AREA AGORA’ | ore 11.00

I Top Hundred 2022

Premiazione delle cantine Top Hundred selezionate da Paolo Massobrio e Marco Gatti.

La Calabria che non ti aspetti: fine effervescenza

Conduce Fabio Molinari con la partecipazione dei sommelier Elvia Gregorace e Guglielmo Gigliotti.

Calabria, una cucina che non ti aspetti… a quattro mani

Con Pippo & Piter Preston di Vin@mor di Formello (Rm).

Premiazione delle Botteghe d’Italia

Lunedì 7

AREA SHOW COOKING | ore 12.00

La cucina calabrese, incontro di culture: la sarda salata

Con chef Giuseppe Pucci – A Casalura di Cirò Marina (Kr).

La ristorazione di qualità si ritrova

Il Golosario Ristoranti 2023 premia i migliori ristoranti di Piemonte e Resto d’Italia.

“La Calabria si Racconta” presso lo stand istituzionale della Regione Calabria, che si trova al numero 97.

Sabato 5

ore 18.00

Non solo cake: di bergamotto, cedro, liquirizia e altre dolcezze, con Antonio Chiera.

Domenica 6

ore 18.00

La Calabria a Milano, l’esperienza di Sbunda Milano raccontata dai suoi protagonisti.

Lunedi 7