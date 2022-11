13 Novembre 2022 13:15

Domenica di sangue sulla SS106 in Calabria: un ciclista è stato investito da un’auto a Sant’Andrea Jonio

Ennesimo incidente mortale sulla Strada statale 106 in Calabria: a perdere la vita e’ stato un uomo di 61 anni di Soverato (Catanzaro), che mentre si trovava a bordo di una bici, è stato investito da un’auto che viaggiava in direzione opposta. L’incidente si è verificato all’altezza di Sant’Andrea Jonio, in provincia di Catanzaro. Secondo quanto si e’ appreso, il 61enne e’ morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Soverato per gli accertamenti del caso.