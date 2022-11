Don Zampaglione e i giovani di Masella uniti per dire “no alla guerra”

1 Novembre 2022 10:20

“Combattiamo la pandemia della guerra in maniera forte e decisa come abbiamo combattuto il Covid”, questo il messaggio di don Giovanni Zampaglione

Nella serata di ieri i giovani di Masella si sono ritrovati per ‘gridare pace’ e dire ‘no’ alla guerra. “Combattiamo la pandemia della guerra“, ha detto il parroco don Giovanni Zampaglione “in maniera forte e decisa come abbiamo combattuto il Covid“. Suor Renata nel”guidare” L incontro assieme alla coordinatrice dei giovani, Claudia Pugliese ha fatto riferimento a Papa Francesco e a S. Giovanni Paolo II affermando che la preghiera è la forza della pace. Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è sempre un fallimento!!! Alla fine dell’incontro, il parroco don Giovanni Zampaglione e suor Renata hanno consegnato ai ragazzi un ricordo dove si invitano tutti e ognuno a vivere il giorno 31 e 1 novembre come festa di tutti I Santi e quindi non Halloween.

“La famosa frase: “Trick or treat” (“dolcetto o scherzetto”), che sembra innocente, ma il cui significato originale è: “maledizione o sacrificio “. La festa cattolica di tutti i Santi non ha niente a che vedere con quella di Halloween. Per noi cristiani (31/1nov) in questi giorni ci deve essere solo un pensiero – afferma don Giovanni Zampaglione – una sola gioia: i nostri Santi. Invito tutti voi giovani e i tanti amici di Facebook a postare nel vostro profilo il vostro santo protettore. Dunque non più ‘dolcetto o scherzetto’, ma ‘dimmi che santo sei’“.