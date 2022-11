25 Novembre 2022 22:42

Torna a giocare la Reggina, torna a farlo in casa e torna come di consueto il numero di “Forza Reggina”. Domenica c’è Reggina-Benevento al Granillo e il periodico sulla squadra amaranto esce con una nuova edizione, tutta da scaricare. “Ma non siamo più una sorpresa” è il titolo dell’ultimo numero. La riflessione è sul presente e sul futuro prossimo. Di seguito il numero da scaricare.