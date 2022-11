Disponibile il nuovo numero di Forza Reggina: “pensiamo a divertirci” | PDF

5 Novembre 2022 15:28

L’analisi del nuovo numero di Forza Reggina (di cui è disponibile il download, da scaricare, in basso) è proprio legata alla prossima gara e alle intenzioni – nonché agli obiettivi – della squadra di Inzaghi al netto della partita di Cagliari

“Pensiamo a divertirci”. Titola così, dopo il buon pari di Cagliari, il periodico “Forza Reggina”, che ritorna puntuale alla vigilia di un match interno. In questo caso la gara al Granillo è decisamente di cartello, nonché – conseguentemente – in posticipo. Lunedì sera, infatti, a Reggio Calabria arriva il Genoa, squadra data da tutti come favorita in estate e al momento seconda in classifica dietro solo al Frosinone. Un cammino un po’ particolare, da parte della squadra di Blessin, che in casa non ha mai perso ma ha vinto una sola volta e che in trasferta ha invece quasi sempre ottenuto i tre punti tranne che a Palermo, dove ha perso per 1-0.

E l’analisi del nuovo numero di Forza Reggina (di cui è disponibile il download, da scaricare, in basso) è proprio legata alla prossima gara e alle intenzioni – nonché agli obiettivi – della squadra di Inzaghi al netto della partita di Cagliari. “Senza fare voli pindarici, più che le vittorie (sempre auspicabili) al momento l’obiettivo principale è quello della continuità di risultati per poter fare un torneo tranquillo e con divertimento, senza i patemi di doversi guardare le spalle e magari con un occhio alle posizioni avanzate della classifica”, si legge in uno spaccato dell’ultimo numero di cui inseriamo download scaricabile qui di seguito.