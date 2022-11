Reggio Calabria, dipendente Teknoservice aggredita: la solidarietà dei Sindacati e del Consigliere Cardia

9 Novembre 2022 17:36

Reggio Calabria, la lavoratrice della Teknoservice stava svolgendo il proprio servizio in via Fra Gesualdo Melacrinò quando è stata aggredita e derubata

“A seguito del gravissimo episodio avvenuto a discapito di una lavoratrice della Teknoservice, nostra collega, evento inaccettabile accaduto in pieno centro alle prime luci del giorno di martedì 08.11.2022, la quale veniva aggredita e derubata mentre svolgeva il proprio servizio in via Fra Gesualdo Melacrinò, il soggetto responsabile dell’accaduto e le dinamiche sono al vaglio degli inquirenti”.

Lo affermano in una nota le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL FIADEL che in segno di solidarietà nei confronti di una “donna e mamma lavoratrice“, vogliono evidenziare ancora una volta “la situazione drammatica che il nostro territorio sta attraversando sperando che il tutto non passi inosservato e che non venga messo nel dimenticatoio”.

Solidarietà alla lavoratrice arriva anche dal Consigliere Comunale Mario Cardia: “grave e inaccettabile quanto accaduto, solidarietà totale alla lavoratrice aggredita e derubata, un fatto inaudito che condanno fermamente”.