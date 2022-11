Stabilimento Lukoil Palermo, Schifani: “tutela dei posti di lavoro e di un indotto importante per la Sicilia”

13 Novembre 2022 16:02

L’intervento del presidente Schifani riguardante la tutela dei posti di lavoro dello stabilimento Lukoil di Palermo

Tiene banco il caso riguardante i lavoratori del polo petrolchimico Isab Lukoil di Priolo (Palermo). Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, è intervenuto in merito all’incontro di venerdì prossimo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Saremo al tavolo con il ministro Urso per contribuire con spirito costruttivo alla soluzione della vicenda che riguarda il polo petrolchimico Isab Lukoil di Priolo”, dichiara Schifani.

“L’obiettivo inderogabile della Regione Siciliana – aggiunge – è la tutela dei posti di lavoro legati allo stabilimento e all’indotto che la nostra Isola non può permettersi di perdere e noi faremo tutto il possibile per difenderli, e ciò nella piena consapevolezza che il governo nazionale adotterà ogni iniziativa volta alla positiva soluzione della vicenda“.