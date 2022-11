Mondiali Qatar 2022, Infantino: “torneo di unità e passione, il calcio unisce il mondo”

15 Novembre 2022 10:35

“Il calcio unisce il mondo”, la FIFA, per bocca del suo presidente Gianni Infantino, esalta gli imminenti Mondiali del Qatar 2022

“Niente unisce le persone come il calcio e la Coppa del Mondo sarà la celebrazione di questa unità e della passione per lo sport che amiamo così tanto“. È il messaggio lanciato da Gianni Infantino, presidente della FIFA, nella campagna video “Il calcio unisce il mondo”, in occasione dei Mondiali del Qatar 2022. Presenti anche i calciatori Alisson, Benzema, Drogba, Kakà, Lewandowski, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo.

“Sebbene il calcio sia e dovrebbe essere il nostro focus principale, la Coppa del Mondo riguarda anche valori e cause che vanno ben oltre il campo e siamo lieti che le stelle del calcio del passato e del presente si siano unite a noi per promuovere ed evidenziare questi temi – ha sottolineato ancora Infantino – Questa campagna serve a celebrare il calcio e i giocatori ci hanno fornito il calcio d’inizio ideale, ma il nostro sport riguarda anche i tifosi. Vogliamo che facciano parte di questa festa globale ed è per questo che li invitiamo a mostrare la loro passione per il calcio sui social media, dando l’esempio di come il calcio unisca il mondo“.