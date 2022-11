Di Maio inviato speciale Dell’Unione Europea, dubbi e perplessità

22 Novembre 2022 16:32

Dopo il flop alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre, Luigi Di Maio torna in campo con un ruolo importante. Il gruppo di esperti indipendenti che ha ricevuto mandato dall’Unione Europea di selezionare l’inviato speciale nel Golfo Persico ha indicato l’ex grillino ed ex ministro del lavoro e degli Esteri. Da sottolineare che ancora la nomina non è ufficiale. Intanto, però, stando a quanto riportato da “Le Monde”, l’ipotesi sta sollevando seri dubbi e numerose polemiche. Un diplomatico citato in forma anonima ha fatto notare che “le sue competenze, soprattutto la sua conoscenza da debuttante dell’inglese e la sua scarsa esperienza nel Golfo, rendono curiosa questa scelta”. L’opzione Di Maio “ ha creato una grande sorpresa ” ma, afferma un ex dirigente italiano del settore energetico, “ non cambierà molto ” perché “ gli Stati produttori continueranno a trattate con le compagnie nazionale “.