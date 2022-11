Crotone, ruba portafogli all’interno degli uffici del Giudice di Pace e soldi in un B&B: arrestato 51enne

9 Novembre 2022 16:17

Crotone: l’uomo è stato arrestato per due furti avvenuti nei mesi scorsi

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha tratto in arresto un uomo di 51 anni di San Giovanni in Fiore (CS), in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Crotone, in riferimento a due episodi avvenuti a Crotone.

Il primo, avvenuto il 6 giugno scorso all’interno degli uffici del Giudice di Pace di Crotone, in Largo Umberto I , riguarda un tentativo di furto: l’indagato aveva asportato il portafogli di una impiegata ma, notato dalla stessa, si era dato a precipitosa fuga, lasciando cadere il portafogli, che era stato recuperato dalla vittima. Inoltre, l’uomo è indagato per il furto avvenuto il 12 ottobre scorso all’interno di un B & B del capoluogo, ove si era introdotto furtivamente; dopo aver rovistato le borse di due clienti, aveva asportato circa 1000 euro in contanti e documenti personali delle vittime, e quindi si era allontanato.

Grazie soprattutto alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino per il primo evento, e ai filmati dell’analogo sistema della struttura ricettiva per il secondo episodio, è stato possibile acquisire sufficienti elementi di responsabilità a carico dell’uomo, il quale, peraltro, il 25 ottobre scorso, era stato destinatario della misura del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, con divieto di far ritorno a Crotone per tre anni. Il quadro indiziario emerso dalle attività investigative è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, che ha richiesto ed ottenuto il provvedimento restrittivo, prontamente eseguito, per cui l’indagato è stato associato presso la locale Casa Circondariale.