Cristiano Ronaldo, un rigore per la storia: staccati Pelè e Messi, nuovo record dei Mondiali!

24 Novembre 2022 18:41

Un contatto dubbio in area di rigore, il difensore del Ghana prende piede e palla, l’arbitro non ha dubbi: è rigore. Dagli 11 metri si presenta Cristiano Ronaldo che poco prima, durante l’inno nazionale, si era emozionato arrivando quasi alle lacrime. Lo sguardo del portoghese adesso è diverso, freddo, deciso. Un bacio alla palla, quella dell’appuntamento con la storia. Rincorsa, tiro secco, gol.

Cristiano Ronaldo è l’unico giocatore nella storia ad aver segnato un gol in 5 Mondiali differenti. Ha iniziato nel 2006 contro l’Iran, poi nel 2010 contro la Corea del Nord, nel 2014 contro il Ghana, nel 2018 contro la Spagna (tutti nella fase a gironi). Fino ad oggi CR7 era in buona compagnia: a quota 4 gol in 4 Mondiali diversi c’erano Pelè, Uwe Seeler, Miroslav Klose e Lionel Messi.