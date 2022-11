Covid: le televisioni cinesi censurano i tifosi dei Mondiali del Qatar, ecco il motivo | VIDEO

28 Novembre 2022 14:46

Ha dell’incredibile quanto sta avvenendo in Cina dove il Governo di Xi Jinping ha deciso di censurare le immagini degli spalti del Mondiale in Qatar affinchè che i cinesi non possano notare come i tifosi non indossino le mascherine. In Cina, il Governo sta praticando un vero e proprio terrorismo mediatico per giustificare restrizioni e obblighi che prevedono ancora lockdown e forti limitazioni alle libertà.

Tra l’altro la censura non sta bastando: in Cina negli ultimi giorni sono esplose proteste contro il regime con lo slogan di “libertà, libertà” proprio contro le restrizioni anti-Covid.